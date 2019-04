Conte: "Nel secondo semestre 2019 crescita robusta, la svolta sarà..." (VIDEO)

Di redazione Blogo.it venerdì 5 aprile 2019

Giuseppe Conte ha predicato ottimismo intervenendo stamane a Brescia: "Nel secondo semestre ci aspettiamo una crescita più robusta"

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, predica ottimismo per la seconda parte del 2019: "Nel secondo semestre ci aspettiamo una crescita più robusta", ha dichiarato il premier intervenendo a Brescia per parlare di imprese familiari con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. "Quando sarà posta fine alla guerra dei dazi il quadro economico internazionale cambierà, potrebbe essere la svolta da un momento all'altro", ha insistito Conte.

Insomma, nonostante il quadro dell’economia italiana continui a preoccupare l’UE, il premier si aspetta una svolta da un momento all’altro. Intanto, si registrano nella maggioranza ancora tensioni e stavolta il terreno di scontro è rappresentato dai rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche. Conte getta acqua sul fuoco: "C'è stato un confronto sereno perché tutti quanti avevamo le idee chiare: abbiamo un miliardo e mezzo da sbloccare nel limiti delle regole europee. Quando vedo qualche ricostruzione - insiste - sorrido".

Insomma, nessun problema con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che dalla Romania ha già confermato di non sentirsi per nulla in discussione. "Il ministro Tria deve stare sereno - ha aggiunto il presidente del Consiglio - , è a Bucarest e si sta confrontando seriamente con i nostri partner".