Roberto Fico: "Salvini ha sbagliato a querelare Saviano. È un errore bello e buono"

Il Presidente della Camera Roberto Fico oggi è stato ospite al Festival del Giornalismo di Perugia, dove si è presentato in veste informale e ha risposto alle domande su alcuni temi caldi nello scenario politico attuale.

In particolare, la terza carica dello Stato ha commentato il fatto che Matteo Salvini abbia querelato per diffamazione Roberto Saviano e ha detto:

L'incontro è cominciato con un video sugli applausi che i genitori di Giulio Regeni hanno ricevuto a Perugia e Fico non ha risparmiato parole severe nei confronti del Presidente egiziano Al Sisi:

"Dal nostro incontro di settembre non è stato avviato neanche un processo a carico dei torturatori del nostro ricercatore, torturato scientificamente per essere tenuto in vita nove interminabili giorni, come ha ricostruito la Procura di Roma. Uno Stato che non fa verità su se stesso non può essere ammesso tra i Paesi democratici e sviluppati. Mi auguro vivamente che il Parlamento approvi la Commissione d'Inchiesta sul caso Regeni"