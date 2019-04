Di Maio alla Lega: "Basta slogan come 'Non si blocchi il Paese' o 'Troppi no'. Lavoriamo su cose concrete"

Il vicepremier pentastellato è stufo di certe frecciatine dei colleghi leghisti.

Luigi Di Maio comincia ad averne abbastanza di alcune uscite dei leghisti e anche dello stesso leader del Carroccio Matteo Salvini, che mirano a far passare il MoVimento 5 Stelle come la forza di governo cui addossare le colpe quando arrivano i "no" e quando i cantieri sono bloccati.

Il vicepremier pentastellato, infatti, a margine dell'incontro in Assolombarda cui ha partecipato oggi, ha detto:

"Lo ripeto ancora una volta: lavoriamo bene insieme proprio quando si tratta di lavorare sulle cose concrete. Servono poche parole e affrontiamo questo momento con il massimo della serietà e non con questi slogan, al solito, 'si blocca il Paese', 'troppi no'. Lo sanno benissimo anche loro che quando lavoriamo sui casi concreti e sulle questioni che riguardano gli italiani non ci batte nessuno"

E proprio a proposito della riunione di ieri per il decreto sulla crescita e la questione dei rimborsi ai truffati dalle banche, Di Maio ha detto:

"Una cosa che non si può accettare è che ieri sono stato quattro ore in Consiglio dei ministri. Insieme al Mef abbiamo approvato un decreto sulla crescita che è veramente importante. Abbiamo trovato le soluzioni tecniche per aiutare le imprese, usciamo da lì ed escono queste dichiarazioni come 'non si blocchi il Paese'. Io c'ero lì ieri, quattro ore a lavorare sul decreto crescita"

E le dichiarazioni con quei contenuti erano ovviamente della Lega e dello stesso Salvini. Quest'ultimo, da parte sua, alle parole di Di Maio circolate ieri sul Carroccio "abbagliato dal potere", ha risposto:

"Non ho tempo da perdere in polemiche inesistenti. Ho sempre detto che le nostre vittorie locali, regionali, non avrebbero cambiato nulla a livello nazionale. Semmai è un problema di chi lo pone"

Per quanto riguarda il rapporto con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, Di Maio ha detto:

"Sicuramente c'è sintonia ogni qualvolta lavoriamo su cose concrete per aiutare gli italiani"

Poi, allargando nuovamente il discorso a tutto il governo, Di Maio ha aggiunto: