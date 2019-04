PD denuncia test di gravidanza nelle forze armate contro le donne, ma fu Pinotti a firmare...

Di redazione Blogo.it sabato 6 aprile 2019

La denuncia della deputata dem Raffaella Paita e la replica della Difesa.

C'è una regola che i parlamentari del PD non riescono ancora a mandare giù ed è quella di guardare bene in casa propria prima di parlare, per evitare figuracce. È successo così che la deputata dem Raffaella Paita ha posto l'attenzione su un argomento molto importante, che è quello del test di gravidanza a cui i devono sottoporre le donne che fanno parte delle forze armate nel caso in cui vogliano partecipare a concorsi per la progressione di carriera. Paita si è scagliata contro il governo, senza accertarsi prima da dove fosse partita questa norma.

Paita ha commentato:

"Apprendere che il personale femminile delle Forze Armate deve sottoporsi a un test di gravidanza per poter partecipare a un concorso per la progressione di carriera interna è sconvolgente e una vergogna. La donna sarebbe costretta a decidere se abortire o rinunciare a un miglioramento professionale? Non si può accettare, specie se ad avallare questo scandalo è un governo che si riempie la bocca di politiche a favore delle famiglie e dell'incremento demografico. Questa è un'idea che mortifica la privacy, oltre che il corpo delle donne. In Parlamento faremo un'interrogazione rivolta alla ministra della Difesa Trenta e al ministro Fontana. Vogliamo sapere innanzitutto se queste informazioni sono vere e se così fosse vogliamo sapere cosa farà il governo in merito. È ora che questo governo ci dica chiaramente se difende o meno le donne e il loro diritto alla maternità"

Ma fonti del ministero della Difesa guidato da Elisabetta Trenta hanno replicato: