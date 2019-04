Caso Alan Kurdi, la ONG Sea Eye: "Salvini umilia le persone e sfrutta tutto e tutti"

Di redazione Blogo.it sabato 6 aprile 2019

La nave adesso è diretta verso Malta.

La nave Alan Kurdi che batte bandiera tedesca in queste ore sta facendo rotta verso Malta con a bordo 64 persone. Ieri il Ministero dell'Interno ha concesso l'autorizzazione allo sbarco di quattro persone, poi diventate cinque, ossia due bambini con le rispettive madri e un'altra donna incinta. Dalla nave è arrivata la richiesta di farne sbarcare sei, ossia anche i padri dei due bambini, per non separare le famiglie, ma da Roma è arrivato un secco no e così non è sbarcato nessuno. Salvini ha anche fatto una battuta su questo episodio, dicendo che i due bambini e le due madri non hanno voluto sbarcare e augurando loro buon viaggio verso Berlino. Questo atteggiamento ha provocato la reazione della Sea Eye, la Ong tedesca cui appartiene la Alan Kurdi, che ha commentato a proposito del ministro dell'Interno italiano:

"Non ha umiliato solo i naufraghi, ma sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio possibile da questa situazione"

Intanto dalle comunicazioni via radio tra la Alan Kurdi e la capitaneria di porto di Lampedusa, come potete vedere nel video in alto, emerge che il disaccordo è solo su due persone, i padri dei bambini, appunto, che non hanno avuto l'ok per sbarcare. Le madri e i bimbi non volevano separarsi da loro e hanno preferito continuare il viaggio, nonostante le pessime condizioni. Intanto ieri davanti al Viminale alcuni attivisti hanno esposto striscioni per chiedere lo sbarco dei 64 migranti presenti sulla Alan Kurdi.