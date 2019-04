Video - Fratelli d'Italia candida un pronipote di Mussolini per le Europee

Di redazione Blogo.it domenica 7 aprile 2019

Nelle liste di Fratelli d'Italia per le elezioni europee ci sarà anche Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del Duce

Nelle elezioni del prossimo 26 maggio gli elettori di Fratelli d'Italia potranno votare per Mussolini. Giorgia Meloni ha infatti oggi ufficializzato la candidatura di Caio Giulio Cesare Mussolini, nipote di Vittorio Mussolini, secondogenito del dittatore Benito. Per questa presentazione ufficiale ai suoi seguaci, la Meloni ha scelto di realizzare un video in Piazza della Civiltà del Lavoro a Roma, posizionandosi davanti al Colosseo quadrato costruito durante il fascismo.

Il pronipote del Duce è stato definito "un professionista, un militare e un patriota"; il profilo perfetto per un partito che continua sempre a guardare con nostalgia al ventennio. Non è la prima volta che Mussolini si è fatto vedere in pubblico con la Meloni; in sua compagnia ha infatti preso parte al Congresso delle famiglie di Verona. I suoi obiettivi sono "il recupero della nostra sovranità e la difesa della famiglia".