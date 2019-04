Di Maio "invade" il campo di Salvini: "Superiamo i campi rom e sgomberiamo CasaPound"

Luigi Di Maio oggi è tornato sulla questione dei campi rom, vista anche l'attualità con le proteste dei cittadini che continuano contro i nomadi (oggi è toccato a Casal Bruciato a Roma), e ha invaso il campo di Matteo Salvini, quasi a tirare le orecchie al collega di governo che ha promesso lo sgombero dei campi rom, ma ancora non sta facendo tutto quello che sarebbe in suo potere fare. Il vicepremier pentastellato lancia anche un attacco diretto a CasaPound, che occupa illegittimamente uno stabile a Roma. Di Maio ha scritto su Facebook:

"I fatti di questi giorni, che stanno coinvolgendo alcune periferie, evidenziano un chiaro problema di ordine pubblico. Il superamento dei campi rom è doveroso. Non perché siano rom o meno, ma perché è una questione di giustizia. La legge vale per tutti e vale anche per i rom. Questo dev'essere un messaggio molto chiaro. Ed è lo stesso messaggio che andrebbe inviato a chi, nella stessa forma, compie abusi occupando illegittimamente un edificio pubblico o privato. Credetemi, la legge a volte è così chiara che basta applicarla. E per me vale solo la legge "

Poi ha ribadito che i campi rom vanno superati:

E infine ecco l'attacco a CasaPound:

"Tempo fa, ad esempio, avevo sentito parlare di priorità o meno in merito allo sgombero dell'edificio occupato da CasaPound in pieno centro a Roma. Si era detto che non era prioritario sgomberarlo perché in ordine e pulito, non in condizioni fatiscenti. Scusate, quindi se io ho una casa e qualcuno me la occupa ma la tiene pulita devo starmene zitto? Ma stiamo scherzando? Cominciamo ad applicare la legge, tenendo sempre in considerazione eventuali condizioni di fragilità sociale e di famiglie in difficoltà, ovviamente. Superiamo i campi rom, subito. E sgomberiamo CasaPound, così come chiunque occupi in modo illegittimo un'abitazione o uno stabile già assegnato a chi ne ha realmente bisogno"