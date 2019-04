Zingaretti: "La flat tax aiuta solo i redditi alti e altissimi. Basta dire bugie"

Il segretario del PD Nicola Zingaretti oggi è intervenuto sul tema della flat tax, che tiene banco all'interno del governo giallo-verde con Lega e M5S su posizioni diverse. Il governatore del Lazio ha sottolineato che la tassazione deve essere progressiva e ha detto:

"Per noi, per redistribuire il reddito e combattere le disuguaglianze, l'imposizione fiscale deve essere progressiva, come dice la nostra Costituzione: chi guadagna di più, paghi di più. Sgravi e aiuti servono, semmai, per chi sta peggio. L’opposto della flat tax. Si vogliono aiutare le famiglie? Si faccia un assegno universale per i figli a carico, come in Francia o in Germania. La Flax tax aiuta solo i redditi alti e altissimi, altro che sostegno per la classe media. Basta dire bugie"