Conte: "Tutto il governo vuole la flat tax, è nel contratto. Ma serve tempo per realizzarla"

La giornata del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è stata molto impegnativa: oggi ha partecipato alla riunione con le associazioni dei risparmiatori vittime delle crisi bancarie, poi ha presieduto il Tavolo di insediamento del Contratto istituzionale di sviluppo dell’area di Foggia, il Cis Capitanata, nel pomeriggio è stato a Milano, all'inaugurazione del Museo del Design Italiano e domani sarà al Salone del Mobile. Proprio a margine dell'inaugurazione del museo, Conte oggi ha risposto alle domande sulla flat tax, il tema caldo del momento, è ha detto:

"La Flat Tax è nel contatto di governo, è prevista con delle modalità specifiche. Salvini non è l'unico a spingere per averla, lo fa tutto il governo. Anche io ho preso l'impegno di farla, ma io stesso ho chiarito all'epoca che si tratta di un pezzo della riforma fiscale che per realizzarla nella sua interezza occorre tempo"