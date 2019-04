Governatori più amati: il podio è tutto leghista. L'unico del PD in crescita è Zingaretti

I tre più apprezzati sono Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana.

L'annuale sondaggio del Sole 24 Ore sui governatori più amati d'Italia, condotto da Noto Sondaggi, svela che il podio dei Presidenti di Regione più apprezzati è tutto leghista. Il preferito è Luca Zaia, del Veneto, seguito dal collega Massimiliano Fedriga, neo-eletto in Friuli Venezia-Giulia, e poi da Attilio Fontana, della Lombardia.

Subito giù dal podio ci sono altri Presidenti di centrodestra, entrambi neo-eletti, ossia Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo, di Fratelli d'Italia, e Christian Solinas della Sardegna. Il sondaggio si basa sulla domanda: rivoterebbe il Presidente in caso di nuove elezioni? Quindi è abbastanza scontato che quelli appena eletti siano risultati graditi, mentre il sondaggio non considera i potenziali candidati alternativi né la possibilità di una nuova candidatura.

I meno graditi, invece, sono in gran parte di centrosinistra: Michele Emiliano, Presidente della Puglia, che ha lasciato il PD, ha perso l'8,9% consenso, ma il record è di Mario Oliverio della Calabria, con un -23,3%. In calo anche Vincenzo De Luca della Campania e Catiuscia Marini dell'Umbria (-9,4%).

Il "peggiore", però, è del centrodestra, Sebastiano Musumeci della Sicilia, che subisce lo stesso trattamento del suo predecessore, Rosario Crocetta del PD, che pure era ultimo in graduatoria quando era in carica. L'unico governatore dem in crescita è Nicola Zingaretti, che risente positivamente del nuovo ruolo di segretario del PD.

Tornando al centrodestra, il preferito, Luca Zaia, ha un consenso più alto dell'11,9%, mentre Giovanni Toti, della Liguria, registra un +4,8%. Tuttavia solo Zaia e Fedriga hanno un consenso che supera il 50%, mentre per gli altri la media di gradimento è di circa il 41,9%, quindi siamo ben sotto la maggioranza assoluta degli elettori.