Tria: "La maggioranza ha una grande responsabilità da mettere al servizio della crescita"

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista a Repubblica che è stata pubblicata oggi e ha risposto a domande su flat tax, Def (il Documento di Economia e Finanza che viene analizzato oggi in Consiglio dei Ministri) e anche sulle sue possibili dimissioni.

Il titolare del dicastero di Via XX Settembre ha detto che la maggioranza di governo formata da Lega e MoVimento 5 Stelle "ha un grande capitale politico e quindi una grande responsabilità, che deve mettere al servizio della crescita".

Per quanto riguarda l'argomento più dibattuto del momento, ossia la flat tax, Tria ha detto che è una riforma di 12-15 miliardi di euro e dunque impone un taglio "simmetrico" delle spese dello Stato. Poi ha spiegato che gli obiettivi di finanza pubblica saranno fissati dal Def e saranno quelli entro cui bisognerà operare e, proprio a proposito del Def, Tria ha spiegato:

Per quanto riguarda il fatto che l'Italia è in recessione tecnica, Tria ha fatto la sua analisi:

"I Paesi più colpiti in Europa sono le due principali potenze manifatturiere, ossia Germania e Italia. La Germania parte da livelli di crescita del Pil più alti dei nostri e quindi anche il rallentamento non la porta a livelli di crescita vicini allo zero. E poi, qualunque cosa si possa pensare della legge di Bilancio, compreso il reddito di cittadinanza e Quota 100, questa non ha ovviamente ancora dato i suoi effetti. Bisognerà aspettare la seconda metà dell'anno per vederne qualcuno, così come per vedere gli effetti delle misure urgenti per la crescita che spero siano approvate questa settimana"