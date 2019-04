Sondaggi politici: ormai è testa a testa tra PD e M5S. Lega in leggera flessione

Di redazione Blogo.it martedì 9 aprile 2019

I sondaggi di Tecnè per Quarta Repubblica e di SWG per il Tg La7.

Nella giornata di ieri, 8 aprile 2019, sono stati diffusi i risultati di due sondaggi politici effettuati rispettivamente da SWG per il Tg La7 e da Tecnè per Quarta Repubblica, la trasmissione di Rete 4 condotta da Nicola Porro. Tra i due ci sono alcune piccole, ma significative differenze.

Il sondaggio svolto da SWG mostra la Lega sempre leader, ma per la prima volta in flessione, seppur leggera: il Carroccio sarebbe passato in una settimana dal 32,9% al 31,8%, quindi avrebbe registrato un calo del consenso dell'1,1%. Il PD, invece, avrebbe guadagnato l'1,3, passando dal 20,8% del 1° aprile al 22,1% dell'8 aprile e riuscendo così a superare il MoVimento 5 Stelle che avrebbe perso un ulteriore 0,2%, scendendo dal 22,2% al 22,0%.

Per Tecnè, invece, la Lega è assolutamente stabile al 31,9%, il MoVimento 5 Stelle insegue ed è ancora il secondo partito, registrando anche un +0,4% (dal 21% al 21,4%), quindi sarebbe in crescita rispetto agli alleati di governo e anche rispetto al PD, che è dato leggermente in calo dal 20,1% del 1° aprile al 20% netto dell'8 aprile.

Per quanto riguarda gli altri partiti, SWG dà Forza Italia ancora in lieve calo, con uno 0,1% in meno, mentre Fratelli d'Italia sarebbe in crescita dello 0,3%. In particolare il partito di Silvio Berlusconi sarebbe all'8,9%, quello di Giorgia Meloni al 4,9%, mentre i dati di Tecné sono diversi, perché danno Forza Italia addirittura al 12,3% e in crescita dello 0,2%, mentre Fratelli d'Italia sarebbe al 4,7% con solo uno 0,1% in più rispetto alla scorsa settimana.

In ogni caso il dato rilevante è che Lega e MoVimento 5 Stelle, ossia le due forze di governo, al momento insieme hanno ancora la maggioranza assoluta, anche se rispetto al 60% dei mesi scorsi sono sono scesi sotto la soglia del 54%, in un momento peraltro importante visto che siamo a un mese e mezzo dalle elezioni Europee.