Scontrini, Cassazione assolve l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino: "Il fatto non sussiste"

Di Renato Marino martedì 9 aprile 2019

Ignazio Marino assolto. La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna a due anni di reclusione nei confronti dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino per la vicenda degli scontrini.

Ignazio Marino assolto in Cassazione per il caso scontrini. "Il fatto non sussiste" secondo gli ermellini che hanno annullato senza rinvio la condanna a due anni di reclusione nei confronti dell'ex sindaco di Roma. Le motivazioni della definitiva sentenza di assoluzione verranno depositate, di norma, entro 90 giorni.

Ignazio Marino, già assolto in primo grado ma condannato in appello a gennaio 2018, era accusato di peculato e falso per la questione delle cene di rappresentanza quando era sindaco della capitale.

I giudici della sesta sezione penale della Cassazione hanno accolto la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione Mariella De Masellis che aveva chiesto di assolvere l'ex sindaco di Roma dalle accuse.

Nel mirino dei magistrati era finita la rendicontazione di circa 50 cene, per una spesa totale di 12 mila euro, che Marino aveva pagato con la carta di credito di rappresentanza del Campidoglio durante il suo mandato, dal 2013 e al 2015.