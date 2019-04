Zingaretti: "Il problema dello sviluppo italiano è il governo. Con loro l'Italia sta peggiorando"

Di redazione Blogo.it mercoledì 10 aprile 2019

"L'Italia non sta andando nella giusta direzione".

Nella fitta agenda del segretario del PD Nicola Zingaretti ieri c'è stato anche un incontro con una delegazione di imprese, che si inserisce in una serie di appuntamenti con le parti sociali (la scorsa settimana c'è stato l'incontro con i sindacati). Subito dopo, il governatore del Lazio, affiancato dagli altri dirigenti del PD, tra cui il Presidente Paolo Gentiloni, ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha da una parte sottolineato la vocazione europeista della lista che il PD presenterà alle elezioni europee e dall'altra ha criticato l'attuale governo guidato da Giuseppe Conte, colpevole, a suo dire, di aver bloccato lo sviluppo dell'Italia.

Zingaretti, infatti, ha detto chiaramente:

"È evidente che il problema dello sviluppo italiano è il governo italiano in preda a continue liti frutto di idee radicalmente diverse che portano il Paese a un immobilismo che gli italiani pagano molto. Si dice sempre ‘prima gli italiani’ ma in realtà gli italiani sono i primi a pagare. Cambiare alle Europee sarebbe la prima azione programmatica per il cambiamento"

E proprio a proposito delle elezioni europee, Zingaretti ha spiegato che gli incontri che sta tenendo in questi giorni servono a creare una "lista aperta unitaria, che vede in campo una piattaforma aperta al contributo di tutti" e ha anche detto che il punto di partenza del PD è quello di una "chiara e netta scelta europeista", convinto che non ci possa essere nessun'altra possibilità di sviluppo "che non passi per un rilancio del protagonismo italiano in Europa".

Zingaretti ha poi indicato i temi fondamentali di questa campagna elettorale:

"Le grandi questioni da affrontare sono sul tema dello sviluppo contro il dumping fiscale, un piano straordinario di investimenti per il lavoro, l’innovazione, la scelta di uno sviluppo sostenibile. Per farlo serve un’Europa più forte e dare forza e potere al Parlamento europeo"

Senza dimenticare l'attenzione alla realtà sociale, per questo propone "un fondo europeo per i disoccupati, una misura che a dire il vero portarono per la prima volta in Europea proprio Padoan e Gentiloni".

Zingaretti ha anche detto che l'incontro con le imprese è stato caratterizzato dalle preoccupazioni per i dati di nuove previsioni degli indici di crescita, che prevedono per l'Italia solo uno 0,1% di Pil: