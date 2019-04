Pizzarotti: "Luigi Di Maio farà la fine di Matteo Renzi"

Di redazione Blogo.it mercoledì 10 aprile 2019

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex Movimento 5 Stelle, è convinto che la fine di M5S sia vicina e che Luigi Di Maio sia destinato alla stessa fine politica di Matteo Renzi.

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è convinto che il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sia destinato a fare la stessa fine di Matteo Renzi. Politicamente, s'intende.

Pizzarotti, eletto proprio col Movimento 5 Stelle e successivamente uscito dopo esser stato indagato per abuso d'ufficio, è l'attuale leader del neonato partito di centrosinistra Italia in Comune, da lui fondato nell'aprile dello scorso anno. Intervistato dall'Huffington Post, il primo cittadino non ha dubbi:

A un certo punto il giochetto di scaricare su Tria finisce e arriva il momento delle scelte. C'è un motivo se ormai tutti mettono in conto il voto a breve, di qui a un anno.

L'esecutivo gialloverde avrà vita breve, secondo Pizzarotti, e le cose per Luigi Di Maio non si metteranno bene:

Di Maio farà la fine di Renzi. Quando perderà il suo potere rispetto alle nomine e alle liste, verrà affossato dai suoi compagni di partito. Non aspettano altro. L'unico potere resterà quello di Casaleggio, perché lì dentro chi detiene la piattaforma detiene il potere. E questo determinerà l'esplosione del Movimento.

Proprio per questo motivo il centrosinistra si deve far trovare pronto.

Dobbiamo stare pronti. Se salta tutto, e non lo escludo, l'orizzonte è un campo largo di centrosinistra, anche se certamente dipende dalle modalità con cui si affronta la discussione.

I due leader del governo gialloverde continuano a promettere unità fino alla naturale scadenza del mandato, anche se con le elezioni europee sempre più vicine hanno intensificato gli attacchi a distanza, neanche troppo velati. Avrà ragione Pizzarotti?