Inps, Tridico: "Ridurre l'orario di lavoro per aumentare l'occupazione"

mercoledì 10 aprile 2019

Il neo Presidente dell'Istituto: "La riduzione dell'orario di lavoro è la leva per ridistribuire la ricchezza"

Il neo Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, scelto dal Governo Conte lo scorso 14 marzo per guidare l'Istituto, ha partecipato oggi alla lezione inaugurale dell'anno accademico 2018-2019 del Master in Economia della Sapienza dal titolo "Le diseguaglianze nel capitalismo finanziario".

In questa sede ha parlato del problema degli orari di lavoro prolungati nel nostro Paese, arrivando a rispolverare uno degli slogan del '68: "La riduzione dell'orario di lavoro, a parità di salario, può funzionare come leva per ridistribuire ricchezza e aumentare l'occupazione".

Tridico ha fatto inoltre notare che "In Italia siamo fermi all'ultima riduzione dell'orario dal 1969, non ci sono riduzioni da 50 anni e andrebbe fatta. Gli aumenti di produttività vanno distribuiti o con salario o con un aumento del tempo libero. Con questa riduzione aumenterebbe l'occupazione".

Secondo Tridico "l'Inps è il posto giusto per parlare di questi temi, la sua missione è redistribuire sia in termini generazionali sia in termini di reddito". E infine: "Veniamo da un periodo, che è quello del capitalismo finanziario, con un'involuzione culturale caratterizzato da una cultura punitiva del pubblico, fondata sul niente, su nessun argomento. Non c'è alcunché che dimostri che ridurre lo stato sociale, l'occupazione pubblica e l'intervento dello stato nell'economia porti maggiore crescita. All'interno di questo modello s'è inserita una certa cultura mediatica e di policy. Dovremmo imparare un po' di più e capire i messaggi scientifici che vengono dall'accademia e dalla ricerca".