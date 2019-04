Julian Assange arrestato a Londra

Il fondatore di Wikileaks Julian Assange è stato arrestato a Londra dopo la decisione del presidente dell'Ecuador di revocargli l'asilo.

Il fondatore di WikiLeaks Julian Assange è stato arrestato questa mattina all'ambasciata dell’Ecuador a Londra in cui si trovava rinchiuso dal 2012 per sfuggire all'estradizione in Svezia.

L'arresto è scattata dopo la decisione del presidente dell'Ecuador Lenin Moreno di revocare l'asilo ad Assange per "ripetute violazioni della convenzione internazionale" da parte del fondatore di Wikileaks. E così questa mattina la polizia di Londra si è recata all'ambasciata dell'Ecuador per eseguire l'arresto.

La conferma è arrivata in mattinata da parte del Ministro dell'Interno del Regno Unito, Sajid Javid:

Assange resterà in custodia presso la stazione centrale della polizia di Londra fino a quando, "il prima possibile", dovrà apparire davanti ai magistrati di Westminster.

This man is a son, a father, a brother. He has won dozens of journalism awards. He's been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 2010. Powerful actors, including CIA, are engaged in a sophisticated effort to dehumanise, delegitimize and imprison him. #ProtectJulian pic.twitter.com/dVBf1EcMa5