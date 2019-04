Mose, con le tangenti di Galan comprate case di lusso a Dubai. Sotto sequestro 12,3 mln

Di redazione Blogo.it giovedì 11 aprile 2019

Il sequestro nell'ambito di un'indagine per riciclaggio internazionale ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

Su ordine del giudice per le indagini preliminari di Venezia, la Polizia economico finanziaria del capoluogo veneto ha eseguito un sequestro di 12,3 milioni di euro nell'ambito di un'indagine per riciclaggio internazionale ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria in relazione al reinvestimento all'estero di tangenti incassate da Giancarlo Galan, ex Presidente della Regione Veneto coinvolto nello scandalo Mose.

Tra il 2008 e il 2015 due commercialisti di Padova avevano garantito l'intestazione fiduciaria di quote di una società veneziana che era riconducibile a Galan e avevano messo a disposizione dei conti correnti svizzeri, intentati a società di paradisi fiscali come Panama e Bahamas. Le somme venivano poi trasferite su un conto in una banca di Zagabria intestato ala moglie di un'altro professionista che apparteneva allo tesso studio dei due commercialisti.

In pratica, secondo gli inquirenti, i professionisti ricorrevano spesso all'interposizione di società in paradisi fiscali per permettere a numerosi imprenditori veneti di riciclare ingenti somme proventi dell'evasione fiscale.

Presso una società fiduciaria svizzera è stata sequestrata una lista di nomi di società italiane che avevano affidato la gestione dei capitali derivanti dal "nero" ai professionisti svizzeri, che li avevano raccolti su conti esteri intestati a società svizzere, olandesi, rumene, di Panama, Curacao, Bahama, una era stata aperta tramite lo studio Mossaka & Fonseca da cui è scoppiato lo scandalo Panama Papers.

Le somme sono poi tornate nelle disponibilità degli imprenditori italiani che le avevano "nascoste" e usate per comprare appartamenti di lusso a Dubai e fabbricati industriali in Veneto. I sequestri in corso riguardano soldi tenuti presso banche venete, due imprese, quote di società e quattordici immobili in Sardegna e in Veneto.