Pillon condannato per diffamazione nei confronti di un circolo gay. Lui: "Rifarei tutto"

giovedì 11 aprile 2019

Il senatore Simone Pillon della Lega è stato condannato oggi dal giudice unico del Tribunale di Perugia a risarcire per diffamazione l'associazione Omphalos LGBTI per quanto detto e fatto nel 2014.

In pratica Pillion usò del materiale informativo prodotto dall'associazione in accordo con la scuola e li usò per sostenere, durante alcune conferenze pubbliche in Umbria, che l'associazione adescava minori allo scopo di "iniziarli" al sesso tra uomini o tra donne nella propria sede.

In realtà quel materiale informativo riguardava le malattie sessualmente trasmissibili e altre attività dell'associazione e, appunto, erano stati diffusi d'accordo con la dirigenza scolastica durante un incontro sul bullismo omofonico.

L'uso che Pillon fece di quel materiale è stato immortalato in alcuni video che sono poi stati diffusi nel web e diventati oggetto di querela per diffamazione da parte di Omphalos, che ora ha diritto a 30mila euro di risarcimento, sebbene ne avesse chiesti 200mila, ossia 100mila per il danno all'associazione stessa e altri 100mila per il danno d'immagine ai due presidenti di allora Emidio Albertini e Patrizia Stefani.

Pillon invece dovrà ora pagare una multa di 1500 euro e poi risarcire l'attivista Michele Mommi con 10mila euro, più 20mila euro di provvisionale ad Omphalos e 3mila euro ciascuno per le spese legali dei due avvocati che hanno seguito il caso. Tra trenta giorni conosceremo anche le motivazioni della sentenza.

Pillon ha commentato:

"Difendere le famiglie dall'indottrinamento costa caro. È il primo grado, non è la sentenza definitiva. Ci sarà lo spazio per l'appello e la Cassazione. Certo è che se difendere le famiglie che non vogliono che i loro figli siano indottrinati con il gender porta a queste conseguenze penso ci sia un problema serio di libertà d'opinione nel nostro Paese. Rifarei tutto, assolutamente sì"

Invece Omphalos si è detta molto soddisfatta, l'attuale presidente Stefano Bucaioni ha detto: