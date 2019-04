Di Battista: "Assange patriota dell'umanità, governo italiano lo difenda"

Di redazione Blogo.it giovedì 11 aprile 2019

Alessandro Di Battista fa un appello al governo dopo l’arresto di Assange: "altrimenti siete uguali gli scendiletto degli americani che ci hanno governato negli ultimi trent'anni"

Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente e lo fa tramite il proprio profilo Facebook. Dopo aver fatto sostanzialmente un “passo di lato” nel Movimento 5 Stelle, l’ex deputato ha affermato di recente di non volersi candidare alle Europee, ma di avere altri progetti. Qualcuno sostiene che le sue posizioni siano lontane da quelle del partito attualmente alleato di Matteo Salvini e con l’uscita di oggi sembra voler per certi versi “inchiodare” i suoi ex colleghi di fronte alle loro responsabilità. L’occasione è fornita dall’arresto di Julian Assange.

“C'è chi fa finta di difendere la libertà di stampa - scrive Alessandro Di Battista su Facebook - ma in realtà difende soltanto editori senza scrupoli e osceni finanziamenti pubblici. Costoro non sono Giornalisti ma “sicari” della libertà di informazione. Si stracciano le vesti se li accusi di prostituzione intellettuale, organizzano ipocrite manifestazioni a difesa della libertà di espressione quando l'unica cosa che gli interessa è la libertà di mentire. Non sono Giornalisti ma esponenti politici che neppure hanno la decenza di presentarsi alle elezioni”.

Poi l’ex parlamentare pentastellato fa un appello alla maggioranza di governo, di cui fa parte il suo stesso partito, affinché non si comporti esattamente come chi ha governato prima di loro. “Volete sapere chi sono? Volete i loro nomi e cognomi? Sono tutti coloro che non difenderanno un patriota dell'umanità come Assange. Il governo italiano ha il dovere di mettere in campo ogni iniziativa possibile a sostegno di Assange, della sua libertà e della libertà di WikiLeaks, un'organizzazione alla quale, tutti quanti, dobbiamo moltissimo. Se lo farà bene - conclude - , altrimenti non ci sarà alcuna differenza con gli scendiletto degli americani che ci hanno governato negli ultimi trent'anni”.

Una conclusione che suona come una sorta di ultimatum nei confronti dell’amico Luigi Di Maio.