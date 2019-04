Ruby bis: Emilio Fede e Nicole Minetti condannati in via definitiva

Di redazione Blogo.it giovedì 11 aprile 2019

La quarta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Emilio Fede e Nicole Minetti, confermando così la condanna d’appello bis

Ruby bis, confermate in via definitiva le condanne per Emilio Fede e Nicole Minetti. La quarta sezione penale della Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi del giornalista e dell’ex consigliera regionale lombarda contro la sentenza d'appello bis del 7 maggio 2018. L’ex direttore del Tg4, di conseguenza, si vede confermare la condanna a 4 anni e 7 mesi di reclusione per tentata induzione e favoreggiamento della prostituzione. La Minetti, invece, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, dovrà scontare 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento della prostituzione.

La pg Pina Casella, durante la requisitoria della mattinata, aveva chiesto la conferma delle condanne giunte nel secondo grado di giudizio a metà dell’anno scorso.