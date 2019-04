Def, Moscovici: "Il debito italiano pesa sui conti dell'Eurozona"

Di redazione Blogo.it venerdì 12 aprile 2019

Il Commissario Europeo ha parlato dell'Italia agli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale

"La situazione dell'Italia, riguardo deficit e debito pesa sui conti dell'Eurozona". All'indomani dalla pubblicazione del Def il Commissario Pierre Moscovici è tornato a bacchettare il Governo italiano; ha deciso di farlo da Washington, durante le riunioni degli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale. Moscovici ha bocciato nuovamente la condotta del Governo Conte: "Servono riforme strutturali vere e credibili e misure per la crescita. E non è questione di essere duri, ma il debito deve calare".

Il mese prossimo la Commissione analizzerà il documento italiano e Moscovici si aspetta totale collaborazione data la situazione economica: "A maggio analizzeremo il documento e alla fine faremo tutte le valutazioni ma in base ai nostri conti. La nostra decisione sarà il 7 maggio e dovranno tornare i conti sulla base delle nostre indicazioni. L'Italia sta soffrendo una situazione di stagnazione se non di recessione. E la situazione italiana è fonte di incertezza per tutta l'Eurozona. Chiedo all'Italia credibilità tutti devono rispettare le regole e rispettare gli impegni presi. È una questione di credibilità e di sostenibilità".

Dell'Italia ha parlato anche Steven Mnuchin, sottosegretario del Tesero degli Stati Uniti, utilizzando toni decisamente diversi dopo un incontro con il Ministro Tria: "È stato un incontro eccellente e produttivo abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato dell'economia italiana, dei nostri rapporti commerciali e dei temi del G7".