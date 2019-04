M5S, Di Maio fa rimuovere post con foto del malore di Berlusconi

Di redazione Blogo.it venerdì 12 aprile 2019

Luigi Di Maio ha fatto rimuovere la foto del malore di Berlusconi pubblicata su Instagram dal Movimento 5 Stelle

Luigi Di Maio è intervenuto in prima persona per far rimuovere un post pubblicato dal M5S su Instagram che ha fatto molto discutere. I responsabili per la comunicazione del Movimento avevano deciso di utilizzare una foto di un noto malore di Berlusconi durante un comizio elettorale, utilizzandola come fosse un meme per riportare i dati sulla produzione industriale

L'utilizzo di quell'immagine non era passato inosservato e molti esponenti di Forza Italia - e non solo - l'hanno commentato con durezza. Mara Carfagna, ad esempio, aveva parlato di un comportamento "a dir poco squallido e di pessimo gusto" attraverso Twitter:

Utilizzare il malore di un leader politico come slogan elettorale è a dir poco squallido e di pessimo gusto. A tanto è disposto il #M5S. Giudicate voi. Non ci piace la politica fatta di solo odio. Per noi la politica è tutt’altra cosa, ma loro non lo sanno. pic.twitter.com/JQifoB4AHm — Mara Carfagna (@mara_carfagna) 11 aprile 2019

Di Maio ha deciso di intervenire censurando la scelta dei responsabili per la comunicazione del suo partito: "Ho appreso ora di un post pubblicato sulla pagina Instagram del M5s senza che io ne sapessi nulla. Un post che ritengo del tutto infelice e di cattivo gusto e che non rappresenta in alcun modo i valori e le sensibilità del M5s. Ho immediatamente chiesto di rimuoverlo".

Anche il capogruppo Francesco D'Uva ha preso le distanze dall'utilizzo di quella immagine: "Sbagliato usare quella foto, è stata rimossa. Ci sono tanti argomenti per criticare gli anni di governo di Berlusconi, ma sulla salute non è mai il caso di fare ironia".