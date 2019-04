Elisabetta Gardini lascia Forza Italia: "Non c'è confronto né coerenza"

Di redazione Blogo.it venerdì 12 aprile 2019

Elisabetta Gardini, europarlamentare uscente, lascia Forza Italia: "A Berlusconi continuano a raccontare un partito che non c'è"

Irene Pivetti in, Elisabetta Gardini out. È periodo di avvicendamenti in Forza Italia, che perde l’europarlamentare uscente. Tramite un post pubblicato sul proprio account Facebook ufficiale, l’ex attrice spiega quanto sia stato difficile prendere questa decisione.

"Naturalmente è una decisione dolorosa - si legge nella nota - che ho preso dopo una lunga riflessione e dopo aver constatato che le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire, a diventare parlamentare europeo e ad accettare di esserne il capo delegazione a Strasburgo. Ringrazio il Presidente Berlusconi, ma l'azione politica non poggia sulla mozione degli affetti".

Dopo tanti anni di attività politica caratterizzata da entusiasmo e convinzione negli ideali di Forza Italia, la Gardini sente il partito più distante da sé e dagli elettori. Non ci sarebbe più confronto all’interno del partito fondato da Silvio Berlusconi, con lo scollamento tra rappresentanti e territori sempre più marcato.

"Assolutamente impossibile portare un contributo. Non esiste un luogo di confronto - sottolinea l’europarlamentare uscente - . Buttiamo a mare il lavoro di militanti, giovani, amministratori locali, sindaci.... Di tutte le persone che potrebbero riallacciare i legami con i nostri territori. Tutto questo ha portato Forza Italia lontano dalla sua missione. Non c'è più coerenza tra la ragione sociale per cui è nata e quello che è diventata".

Quanto a Berlusconi, nonostante i ringraziamenti di rito, la Gardini sostiene che il presidente non abbia più l’idea di cosa sia diventato Forza Italia, dopo i cambiamenti degli ultimi anni.

"A lui continuano a raccontare un partito che non c'è e questo impedisce a Forza Italia di correggere quegli errori che l'hanno portata distante dalla sua base e dai suoi elettori. Chi oggi decide le sorti del partito semplicemente vuole che le cose continuino così. E la volontà di pochi impone questa agonia senza fine ai più. Un'agonia - conclude - che il presidente Berlusconi non merita davvero per quello che rappresenta per la storia politica di questo Paese".

Entrata in politica nel 1994 con il Patto Segni, poco dopo Elisabetta Gardini ha deciso di sposare il progetto di Forza Italia, risultando eletta in tutte le tornate elettorali cui ha partecipato. È stata prima consigliera regionale in Veneto, poi parlamentare della Repubblica Italiana e infine europarlamentare. Dopo 25 anni lascia i forzisti, ma non è ancora chiaro se abbia deciso di lasciare proprio la politica.