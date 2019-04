Pisapia capolista Pd alle Europee: "Di Maio inaffidabile, Salvini più difficile da battere"

Di redazione Blogo.it venerdì 12 aprile 2019

L’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, ora capolista Pd per le elezioni europee nel Nord-Ovest, crede che possa tornare la sinistra che vinceva, poi "giudica" Salvini e Di Maio

L’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, ora candidato come capolista Pd alle elezioni europee al Nord-Ovest, crede che possa tornare la sinistra che vinceva. Ospite di Otto e mezzo su La7 ieri sera Pisapia ha espresso anche un giudizio sui due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio. Il capo politico del M5s per Pisapia è semplicemente "inaffidabile", anche perché si sarebbe "staccato completamente dal suo elettorato" che non lo capisce più. E Salvini? "Lo conosco bene - ha risposto Pisapia - l’ho avuto come consigliere comunale, non veniva molto, era anche europarlamentare... ma non è questo il tema. Salvini dal suo punto di vista è molto più consapevole e in parte anche cinico: fa le cose sapendo dove si arriva e qual è l’obiettivo raccogliendo in parte anche consensi dagli sfiduciati del Movimento 5 Stelle...".

Quindi è più difficile da battere Salvini che Di Maio, chiede la Gruber?: "Certamente" è la replica di Pisapia.