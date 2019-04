Migranti, al via lo sbarco a Malta dei profughi della Alan Kurdi

Il primo ministro di Malta dà l'autorizzazione allo sbarco dei 64 migranti della Alan Kurdi, che saranno poi distribuiti tra Francia, Germania, Portogallo e Lussemburgo.

Finisce oggi l'odissea di 64 migranti salvati dalla nave Alan Kurdi dell'ong tedesca Sea Eye e rimasti in stallo a bordo dell'imbarcazione per circa dieci giorni, dopo un tentativo di avvicinamento a Lampedusa e successivamente a Malta.

Sarà proprio Malta a far attraccare la nave e far scendere i migranti, che saranno poi accolti da quattro Paesi UE: Francia, Germania, Portogallo e Lussemburgo. A renderlo noto oggi è stato il primo ministro di Malta Joseph Muscat, via Twitter:

All 64 migrants onboard #AlanKurdi will be disembarked and redistributed between #Germany, #France, #Portugal and #Luxembourg thanks to effective coordination by @EU_Commission and #Malta. None will remain in Malta, which cannot shoulder this burden alone -JM