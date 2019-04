Caso Umbria, Zingaretti: "Per me vale sempre la presunzione d'innocenza. La Procura indaghi fino in fondo"

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti è stato oggi impegnato a Firenze con il sindaco Dario Nardella in un appuntamento in vista delle elezioni europee e comunali, ma ai giornalisti ha parlato anche del caso Umbria, che ieri ha scosso il partito a causa dell'inchiesta che ha condotto agli arresti domiciliari del segretario del PD umbro Gianpiero Bocci, dell'assessore regionale alla Salute Luca Barberini e all'iscrizione nel registro degli indagati della Presidente della Regione Catiuscia Marini.

Zingaretti ha detto:

"Per me vale sempre la presunzione di innocenza, anche alle luce delle notizie che arrivano. È giusto garantire che la magistratura faccia le proprie indagini in piena serenità, si vada fino in fondo per accertare le responsabilità di tutti. Vale per il Pd, vale per i 5 Stelle, vale per le ombre drammatiche dietro la Lega. Non saremo mai noi quelli che metteranno non una trave per fermare le indagini, ma neanche uno stecchino, perché sempre saremo dalla parte della ricerca della verità"