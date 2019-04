Salvini: "Pensavo che i 5 Stelle avrebbero fatto di più a Roma, invece è nel degrado"

Al Gran Premio di Formula E il ministro dell'Interno critica l'amministrazione della Capitale.

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi è andato a vedere il Gran Premio di Formula E a Roma e, stuzzicato dai giornalisti, non ha potuto fare a meno di dire la sua sulla gestione della città. È noto, infatti, che la Lega punti a conquistare anche la Capitale e così il leader del Carroccio non la tocca affatto piano nel criticare l'attuale amministrazione della città, che è nelle mani del MoVimento 5 Stelle, i suoi "amici" di governo.

Salvini ha detto:

"Un giorno ogni tanto Roma è positivamente al centro dell'interesse del mondo. Spero che continui a esserlo tutti i giorni della settimana e non soltanto per i topi, la sporcizia, per le metropolitane ferme e per il caos nelle periferie. Io vengo a sostenere il futuro"

E ha aggiunto a proposito della sindaca Virginia Raggi:

"La Raggi la ho incontrata tante volte da ministro. Io posso mettere a disposizione poliziotti, telecamere, ordinanze, sgomberare palazzi, campi Rom, però non faccio il sindaco. Non posso essere io a pulire la città, tenerla ordinata. Il problema non è la Lega, quando ci sono state le ultime elezioni comunali io invitai a votare la Raggi se ricordate. Pensavo che i 5 Stelle avrebbero fatto di più a Roma, invece da utente della città ogni giorno, ahimè, mi confronto con il degrado. Se volete vi dico che a Roma è tutto pulito, la metropolitana arriva in orario, in periferia si sta tranquilli e le case popolari sono sicure e anche in centro non succede nulla. Non è così"

Poi gli è stato fatto notare che il 4 aprile la sindaca, affiancata dalla viceministro dell'Economia Laura Castelli, anch'ella del M5S, ha presentato un'operazione che consentirebbe di chiudere la gestione commissariale del debito storico di Roma (di 12 miliardi) nel 2021, grazie al fatto che nel decreto crescita è inserita una norma che fa in modo che sia lo Stato ad accollarsi una parte del debito finanziario. Ma Salvini ha frenato gli entusiasmi e ha spiegato:

"Non è finita. Il Parlamento è sovrano, mi sembra che l'Italia sia una repubblica parlamentare, quindi giustamente tanti sindaci che hanno identiche difficoltà dicono o tutti o nessuno"

E ha aggiunto: