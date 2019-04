Ambiente, Greta Thunberg in Italia: incontro al Senato e con Papa Francesco

L'attivista svedese Greta Thunberg raggiungerà l'Italia in settimana per incontrare Papa Francesco, parlare dei cambiamenti climatici al Senato e partecipare allo "sciopero del clima" di venerdì 19 aprile.

La giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, diventata il simbolo della lotta contro il cambiamento climatico sarà in Italia la prossima settimana per una serie di appuntamenti che la porteranno al Senato e in Vaticano, dove nella giornata di mercoledì sarà ricevuta da Papa Francesco, che ha accettato la richiesta di incontro avanzata dalla famiglia delle 16enne.

Giovedì 18 aprile, su invito dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Greta Thunberg si rivolgerà ai senatori italiani nel tentativo di sensibilizzare anche la politica italiana sul tema dei cambiamenti climatici. Ad organizzare il convegno "Clima: il tempo cambia. È tempo di cambiare", che vedrà la giovane attivista protagonista in qualità di relatrice, è stata la stessa Casellati.

Nella giornata di venerdì 19 aprile, invece, Thunberg si ritroverà in piazza del Popolo a Roma coi giovani che hanno già aderito allo "sciopero del clima" organizzato dagli attivisti domani di #FridaysForFuture, che stanno così promuovendo l'evento:

La giovane, che non viaggia in aereo per ridurre il più possibile le emissioni di gas serra nei suoi viaggi, partirà in treno da Stoccolma e raggiungerà Roma nella giornata di mercoledì.

On the train to the EU Parliament, the Italian Senate, the Vatican and House of Parliament during the Easter holiday. And on Friday I’ll participate in the school strike in Rome. I know it’s a holiday but since the climate crisis doesn’t go on vacation nor will we.#Climatestrike pic.twitter.com/b1dBcSYBxb