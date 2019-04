Salvini: "Da giugno le forze dell'ordine avranno le pistole elettriche"

Di redazione Blogo.it domenica 14 aprile 2019

Taser: la sperimentazione è terminata. Da giugno la pistola elettrica sarà data in dotazione a tutte le forze dell'ordine

"A giugno arriva in dotazione delle forze dell'ordine la pistola elettrica". Lo ha annunciato il Ministro Salvini durante la convention della Lega nel Lazio. Dal 5 settembre scorso è stata avviata una sperimentazione in 12 città italiane, che a quanto pare ha offerto risultati rassicuranti. Quando la sperimentazione è stata lanciata, Salvini aveva annunciato la novità con toni trionfalistici: "Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere garantire loro i migliori strumenti per poter difendere in modo adeguato il popolo italiano"

L'iter per arrivare a fornire il taser a tutte le forze dell'ordine è stato avviato nel 2014 e nel luglio scorso è stato firmato il decreto che ha appunto dato il via ad una sperimentazione effettuata da parte dell'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza nelle città di Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Catania e Palermo.

Il taser è attualmente in dotazione alle forze dell'ordine di 107 Paesi nel mondo. In Europa è già realtà in Finlandia, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Grecia e Regno Unito.