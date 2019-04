Meloni: "Dopo le Europee la Lega al governo con noi e senza i 5 Stelle"

"Se queste folli misure saranno confermate, raccoglieremo le firme: non darete la paghetta con i nostri soldi ai rom e agli abusivi"

Mentre per quanto concerne le grandi opere e in particolare la Tav, ha spiegato:

"A Toninelli dico che il Tav non è un buco nelle Alpi, è la nostra via verso l'Europa. Ma che senso ha precipitarsi a firmare la Via della Seta che favorisce le merci cinesi in Italia e dire no al Tav che aiuta la penetrazione delle merci italiane in Europa?"