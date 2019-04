Sandro Gozi (PD) indagato a San Marino: presunte consulenze fantasma

Di redazione Blogo.it lunedì 15 aprile 2019

Sandro Gozi, ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni, candidato alle Europee con En Marche, è indagato per una consulenza 'fantasma' da 220 mila euro

Sandro Gozi, esponente del Partito Democratico ed ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni, è stato iscritto nel registro degli indagati dal Tribunale Unico di San Marino. Gozi è finito nel mirino dei magistrati sanmarinesi assieme a Catia Tomasetti, presidente dal maggio scorso di Banca Centrale sammarinese per una presunta consulenza fantasma da ben 220.000 euro. Ex sottosegretario con delega agli affari europei alla presidenza del Consiglio dei Ministri nei governi Renzi e Gentiloni, Gozi ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni europee in Francia con En Marche, il partito del presidente Macron.