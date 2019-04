Sea Watch, Matteo Salvini indagato per sequestro di persona

Di redazione Blogo.it lunedì 15 aprile 2019

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato nuovamente inscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona. Dopo il caso Diciotti, stavolta si tratta della vicenda della Sea Watch.

Archiviato il caso della nave Diciotti, col Ministro dell'Interno Matteo Salvini che non verrà messo sotto processo per volere del Senato, la storia rischia di ripetersi con un caso simile, quello della nave Sea Watch.

Era il gennaio 2019. La nave Sea Watch 3 dell'ong olandese Sea Watch con a bordo 47 migranti fu lasciata in stallo per quasi due settimane, prima al largo di Siracusa e successivamente nel porto di Catania, dove i migranti sono stati fatti sbarcare al termine di un lungo tira e molla.

Nei giorni scorsi la Procura di Roma aveva inviato ai colleghi di Siracusa il fascicolo aperto contro ignoti per il reato di sequestro di persona e in queste ore al vicepremier Matteo Salvini è arrivata la notifica: proprio come accaduto col caso Diciotti, il Ministro dell'Interno risulta indagato per sequestro di persona.

Stavolta non ci sono state dirette Facebook per leggere la notifica ricevuta, ma una comunicazione data en passant da Matteo Salvini durante la sua visita a Monza per inaugurare la nuova Questura:

Sono nuovamente indagato, questa volta a Siracusa per quanto successo dal 24 al 30 gennaio. [...] Un altro sequestro di persona che avrei commesso.

Salvini ha però precisato che il procuratore Carmelo Zuccaro ha già presentato una richiesta di archiviazione. Stavolta, insomma, si potrebbe concludere tutto così, senza evitare di andare a scomodare il Senato che, salvo improbabili colpi di scena, si comporterebbe esattamente come accaduto col caso Diciotti.