Incendio Notre Dame: le reazioni dei politici italiani da Conte, Salvini e Di Maio a Zingaretti e Raggi

Di redazione Blogo.it lunedì 15 aprile 2019

Il governo italiano offre tutto il suo sostegno a Parigi e alla Francia.

Nei minuti immediatamente successivi alla diffusione della notizia e delle terribili immagini dell'incendio della Cattedrale Notre-Dame di Parigi sono arrivate, soprattutto attraverso i social network, messaggi di solidarietà da parte dei politici italiani. Vediamo le principali.

Il Premier italiano Giuseppe Conte ha condiviso un video della Cattedrale in fiamme e ha scritto, in francese: "Un colpo al cuore per i francesi e per tutti noi europei"

Un coup au coeur pour les Français et pour nous tous les Européens #NotreDame pic.twitter.com/W1kXifPvmo — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 15 aprile 2019

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha mandato un abbraccio a tutto il popolo parigino e ha espresso la vicinanza ai francesi da parte dell'Italia, promettendo "tutto l'aiuto che potremo dare":

Terrificante incendio alla cattedrale di #NotreDame, CROLLATA la guglia.

Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi.

Dall'Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l'aiuto che potremo dare. pic.twitter.com/A6h7NxdtYY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 15 aprile 2019

L'altro vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha scritto di essere vicino al popolo francese e di offrire il sostegno di tutto il governo italiano per Parigi e per la Francia

Sono vicino al popolo francese per questo terribile incendio che ha colpito la cattedrale di #NotreDame, patrimonio dell’umanità tutta. Per Parigi e la Francia il supporto e il sostegno di tutto il governo italiano! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 15 aprile 2019

Anche la sindaca di Roma Virginia Raggi ha espresso la sua preoccupazione e ha scritto che i romani sono al fianco dei parigini e ha manifestato il suo sostegno alla sindaca Anne Hidalgo:

.@Roma abbraccia #Parigi.



Le immagini dell’incendio nella cattedrale di #NotreDame fanno davvero male.



I romani sono al fianco dei cittadini di Parigi. Un pensiero a tutti i francesi.



Sostegno alla sindaca @Anne_Hidalgo in questo terribile momento. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 15 aprile 2019

Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha sottolineato come Notre Dame sia un simbolo della Francia e ditata l'Europa che assiste con sgomento e con il cuore spezzato alle immagini dell'incendio