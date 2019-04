Indagata Mariangela Danzì, ma il M5S replica: "Indagine irrilevante, resta capolista alle Europee"

Di redazione Blogo.it lunedì 15 aprile 2019

È accusata di "invasione di terreni pubblici" nel periodo in cui era sub commissario prefettizio al Comune di Brindisi.

Mariangela Danzì, una delle capilista del MoVimento 5 Stelle alle elezioni europee del 26 maggio 2019, risulta indagata dalla Procura di Brindisi in concorso con i tecnici comunali, l'autorità portale e il presidente dell'autorità portuale del Levante. L'accusa è di "invasione di terreni pubblici" e il reato sarebbe stato commesso quando era sub commissario prefettizio al Comune di Brindisi.

Si tratta di un'indagine sulla realizzazione di un varco dogane in area comunale. Tuttavia Danzì non ha ricevuto informazioni di garanzia. Il MoVimento 5 Stelle ha reagito dicendo che si tratta di una "indagine irrilevante" e per questo resterà capolista per la circoscrizione Nord Ovest.

Il suo coinvolgimento nell'indagine sarebbe in effetti soltanto marginale in virtù del ruolo che ricopriva, mentre l'intervento è stato eseguito dall'Autorità di sistema portuale per delimitare il circuito doganale.