Inchiesta Umbria, la governatrice Catiuscia Marini si è dimessa

La governatrice della Regione Umbria Catiuscia Marini si è dimessa dopo esser finita al centro di un'inchiesta sulla Sanità umbra. Oggi era arrivato l'invito alle dimissioni da parte di Nicola Zingaretti.

La governatrice della regione Umbria Catiuscia Marini si è dimessa questa sera a 9 anni esatti dalla sua elezione ala guida della Regione. La decisione di Marini di farsi da parte, dopo esser finita al centro dell'inchiesta sulla Sanità umbra, è arrivata a poche ore dalle dichiarazioni del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che insieme all'ex ministro Carlo Calenda ne aveva chiesto le dimissioni.

L'annuncio delle dimissioni di Marini è stato dato al termine della riunione che si è tenuta a Palazzo Donini a Perugia, sede della Regione Umbria, e che ha visto la partecipazione anche di Walter Verini, nominato commissario del PD da Zingaretti subito dopo l'arresto del segretario regionale del Partito Democratico dell'Umbria, Gianpiero Bocci.

Io sono una persona perbene, per me la politica è sempre stata 'fare l'interesse generale', da sindaco della mia città, da europarlamentare, ed in questi anni da presidente di Regione. Quello che sta accadendo non solo mi addolora, ma mi sconvolge e sono sicura che ne uscirò personalmente a testa alta, perché - credetemi - io non ho niente a che fare con pratiche di esercizio del potere che non siano rispettose delle regole e della trasparenza, rifuggendo sempre da consorterie e gruppi di potere.