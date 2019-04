Di Maio: "Finché il M5S sarà al governo l'Iva non aumenterà"

Di redazione Blogo.it mercoledì 17 aprile 2019

La dichiarazione del vicepremier dopo l'audizione di Tria davanti alle commissioni Bilancio.

Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio questa mattina è intervenuto a gettare acqua sul fuoco immediatamente dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Tria ha detto che "la legislazione vigente in materia fiscale è confermata in attesa di definire, nei prossimi mesi, misure alternative" ossia l'aumento dell'Iva e delle accise rimangono fino a quando non si trova un'altra strada. Di Maio ha subito rilasciato le sue dichiarazioni:

"Con questo governo non ci sarà nessun aumento dell'Iva, deve essere chiaro. Finché il M5S sarà al governo non ci sarà nessun aumento dell'Iva, al contrario"

E ha aggiunto: