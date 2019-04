Zingaretti: "Governo bugiardo. L'unica cosa che aumenterà è l'Iva"

Di redazione Blogo.it mercoledì 17 aprile 2019

Su Twitter il Segretario del PD ha commentato le dichiarazioni del ministro Tria.

Siamo in campagna elettorale per le elezioni europee e non ci si poteva di certo aspettare che l'opposizione tacesse dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sull'aumento dell'Iva e delle accise, anche se il vicepremier Luigi Di Maio è immediatamente intervenuto per gettare acqua sul fuoco.

Tra i primi a commentare c'è stato il segretario del PD Nicola Zingaretti, che su Twitter ha scritto:

"Gli italiani hanno bisogno di lavoro, salari più alti, infrastrutture più moderne, più investimenti su scuola e conoscenza. Invece oggi il governo gialloverde conferma che l'unica cosa che aumenterà è l’Iva. Costruiamo un’altra possibilità per salvare l'Italia dai bugiardi"

Tra l'altro "Aumento Iva" questa mattina è subito finito tra i trend topic di Twitter scatenando vari commenti: dagli inviti al governo a trovare le "misure alternative" cui ha accennato Tria a chi scrive semplicemente "è finita la pacchia" e chi non vuole pagare per "la loro incompetenza". Anche il collega di Zingaretti, l'onorevole Maurizio Martina, ha commentato la notizia di giornata scrivendo: