Papa Francesco incontra Greta Thunberg in Piazza San Pietro

Di redazione Blogo.it mercoledì 17 aprile 2019

Greta Thunberg, giovane ambientalista svedese, ha incontrato Papa Francesco dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro: "Mi ha detto di andare avanti"

Papa Francesco, al termine dell’udienza generale del 17 aprile in Piazza San Pietro, ha incontrato Greta Thunberg, la giovane ambientalista svedese di cui tutto il mondo parla ormai da tempo. La 16enne nordica ha mostrato al Pontefice un cartello con la scritta "Join the climate strike" ("Unitevi allo sciopero per il clima". Poi, tra il Papa e la Thunberg c’è stata una stretta di mano. "Ho ringraziato il Papa per la lotta per il clima e lui mi ha detto: 'Vai avanti, Greta!'", le parole dell’ambientalista rilasciate al quotidiano del suo Paese, ‘Dagens Nyheter’.