Matteo Salvini tra i 100 uomini più influenti al mondo secondo il Time

Di redazione Blogo.it mercoledì 17 aprile 2019

Il "Time" inserisce il vicepremier Matteo Salvini tra le 100 persone più influenti al mondo. E dopo le europee, il suo potere potrebbe aumentare

Matteo Salvini è tra le 100 persone più influenti al mondo secondo il "Time. Il ministro dell’Interno, nonché vicepremier del governo Conte, è ritenuto dalla nota rivista americana. Salvini entra in graduatoria assieme al presidente USA, Donald Trump, al presidente del Brasile Jair Bolsonaro e a Papa Francesco. Nella particolare classifica figurano anche il procuratore speciale del Russiagate, Robert Muller, e la bella democratica Alexandria Ocasio-Cortez. Ma è proprio la presenza di Salvini a fare molto rumore, poiché la sua “influenza” potrebbe aumentare ulteriormente dopo le prossime elezioni europee di maggio.

Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca, è stato chiamato dal "Time" a fare il ritratto del leader della Lega: "Salvini è ora uno dei politici di cui si parla in Europa, ed entro la fine di maggio, dopo le elezioni europee, potrebbe essere anche il più potente". Il Carroccio continua infatti ad accrescere i propri consensi, soprattutto a discapito degli alleati del Movimento 5 Stelle, ed in Europa ha stretto alleanze con altri partiti simili alla Lega, accreditato di un grande consenso alla prossima tornata elettorale.

Salvini: "Vuol dire che non stiamo lavorando male"

Appena informato di essere stato inserito dal "Time" tra le 100 persone più influenti al mondo, Salvini dapprima ci ha scherzato su: "Dipende chi sono gli altri 99...". Poi, si è fatto più serio ed ha evidenziato: "Ne sono orgoglioso, al di là del Time. Sono orgoglioso della fiducia degli italiani. Vuol dire che male non stiamo lavorando", conclude.