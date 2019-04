Armando Siri (Lega) indagato, Di Maio: "Si dimetta". Salvini: "Ho piena fiducia in lui"

Il vicepremier Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista chiedono le dimissioni del sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione dalla Procura di Roma.

Il vicepremier Luigi Di Maio è stato tra i primi esponenti del governo a commentare pubblicamente l'iscrizione del senatore leghista Armando Siri nel registro degli indagati per corruzione nell'ambito di un'inchiesta che ha coinvolto almeno altre nove persone, incluso l'ex deputato di Forza Italia Paolo Arata.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha subito auspicato le dimissioni di Siri, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

Sarebbe opportuno che il sottosegretario Siri si dimetta. Gli auguro di risultare innocente e siamo pronti a riaccoglierlo nel governo quando la sua posizione sarà chiarita. [...] Non so se Salvini sia d'accordo con questa mia linea intransigente, ma è mio dovere tutelare il governo e l'integrità delle istituzioni. Un sottosegretario indagato per fatti legati alla mafia è un fatto grave. Non è più una questione tecnica giuridica ma morale e politica. Va bene rispettare i tre gradi di giudizio, ma qui la questione è morale. Ma se i fatti dovessero essere questi è chiaro che Siri dovrebbe dimettersi.