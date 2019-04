Governo Conte: i redditi 2018 dei Ministri

Di redazione Blogo.it giovedì 18 aprile 2019

Giulia Bongiorno la più ricca, segue il premier Giuseppe Conte

Sono disponibili da oggi le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 da tutti i ministri del governo di Giuseppe Conte, così come quelli di tutti i senatori e i deputati della Repubblica Italiana, consultabili liberamente da tutti i cittadini attraverso i siti ufficiali delle istituzioni, dal Senato alla Camera.

Tra i ministri del governo gialloverde, proprio come lo scorso anno, è Giulia Bongiorno, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, a risultare la più ricca con 2.833.488 euro, seguita dal Presidente del Consiglio che nel 2018 ha dichiarato un imponibile di 370.314 euro e una Jaguar Xj6 del 1996 in suo possesso.

Alberto Bonisoli, ministro per i beni e le attività culturali, chiude il podio con un imponibile pari a 211.845 euro, mentre Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa, risulta ultima tra i ministri con 42.670 euro di reddito imponibile, poco sotto il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti con 65.940 euro.

Nel mezzo, sempre tenendo conto dei soli ministri, ci sono Giovanni Tria (88.574 euro), Enzo Moavero Milanesi (170.395 euro), Alfonso Bonafede (158.982 euro), Giulia Grillo (124.369 euro) e i due vicepremier Matteo Salvini, coi 102.492 euro guadagnati nel 2017 come parlamentare europeo, e Luigi Di Maio (98.471 euro), ma anche Danilo Toninelli (94.022 euro) e Riccardo Fraccaro (93.437 euro).

Andando invece a guardare i redditi dichiarati nel 2018 - e quindi relativi all'anno precedente - spicca quello della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha dichiarato un reddito di 414.206 euro. Roberto Fico, Presidente della Camera, ha invece dichiarato un reddito di 98.470 euro.

Tra gli altri politici ci sono anche Silvio Berlusconi, che in qualità di dirigente di Forza Italia è stato censito in questa occasione: per lui una reddito di 48.011.267 euro nel 2018. L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, invece, nel 2018 ha dichiarato un reddito di 28.345 euro.