Caso Ama, Raggi a ex manager: "Modifica il bilancio" - Lega: "Si dimetta subito"

Di redazione Blogo.it giovedì 18 aprile 2019

Nuova bufera sul sindaco di Roma, Virginia Raggi: l’ex manager di Ama denuncia pressioni e allega l’audio di una registrazione all’esposto

Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle) di nuovo nell’occhio del ciclone per la vicenda Ama. Lorenzo Bagnacani, ex presidente e ad dell’azienda ha allegato all’esposto presentato alla Procura di Roma un documento audio. Nella registrazione si sente la sindaca della capitale che dice: "Devi modificare il bilancio come chiede il socio. Tu lo devi cambiare comunque, anche se ti dicono che la Luna è piatta. La giurisprudenza va in questo senso". Il colloquio risalirebbe al 30 ottobre scorso.

La notizia è stata colta al balzo dalla Lega, che facendo eco alla richiesta di dimissioni nei confronti di Armando Siri da parte di Luigi Di Maio, ha chiesto che la prima cittadina di Roma faccia un passo indietro. "Se le intercettazioni riportate fossero vere, sarebbe un fatto di gravità inaudita", fanno sapere tre esponenti del Carroccio, ovvero Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo a Senato e Camera, assieme al ministro degli Affari regionali, Erika Stefani. "Il sindaco dovrebbe dimettersi subito", fanno sapere ancora dalla Lega. Continuano, insomma, le schermaglie all’interno della maggioranza di governo.

QUI PUOI ASCOLTARE L'AUDIO