Scontri in Irlanda Nord: giornalista uccisa a Londonderry. Polizia: "Atto terroristico" (FOTO e VIDEO)

Torna l’ombra del terrorismo in Irlanda del Nord. Una giornalista di 29 anni è morta durante degli scontri scoppiati a Londonderry, la polizia: atto terroristico

Torna l’ombra del terrorismo in Irlanda del Nord. Una giornalista di 29 anni è rimasta uccisa durante degli scontri scoppiati a Londonderry. Secondo la stampa inglese la vittima, mentre era sul posto per seguire i disordini, sarebbe stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco. La polizia ha confermato la morte della reporter aprendo un'inchiesta per "incidente terroristico".

I was standing beside this young woman when she fell beside a police Land Rover tonight in Creggan #Derry. I called an ambulance for her but police put her in the back of their vehicle and rushed her to hospital where she died. Just 29 years old. Sick to my stomach tonight pic.twitter.com/F0GHHd3HPz