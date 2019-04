De Magistris contro Lega e M5S: "Loro si dilaniano, noi siamo lontani da questa me**a"

Mentre Roma deve ancora approvare i bilancio degli ultimi due anni, ieri sera il Consiglio comunale di Napoli ha tenuto la propria seduta sul bilancio e al termine il sindaco Luigi De Magistris ha tenuto un discorso nel corso del quale ha toccato proprio i temi più scottanti di queste ore che stanno mettendo a serio rischio il governo Lega-M5S, ossia il caso Roma e quello Siri.

"Dilaniatevi all'infinito, è un problema vostro. Napoli continuerà a fare una battaglia non solo per la città ma per tutti gli enti locali, non vogliamo salvarci da soli. Per noi l'Italia ha un senso se c'è coesione e non rancore, se c'è amore e non odio. La città sta dimostrando di essere nettamente superiore alle schifezze complessive che si vedono da altre parti del Paese"