Kabul, attacco al Ministero dell'Informazione: 7 morti e 8 feriti - FOTO

Di redazione Blogo.it sabato 20 aprile 2019

Sette persone sono rimaste uccise dopo un attacco al Ministero dell'Informazione afghano a Kabul. L'assedio degli attentatori è durato quasi 6 ore.

Sette persone sono rimaste uccise in un attacco al Ministero dell'Informazione afghano a Kabul all'indomani dell'annuncio della sospensione dei colloqui tra gli ufficiali dell'Afghanistan e i Talebani.

Questa mattina un gruppo armato composto da quattro persone ha fatto irruzione all'interno dell'edificio del Ministero situato in una zona molto trafficata della città ed è rimasto assediato all'interno per quasi sei ore, fino a quando i quattro sono stati uccisi e i quasi 2mila persone rimaste bloccate nell'edificio di 18 piani sono state tratte in salvo.

Fonti ufficiali del governo hanno fatto sapere che 7 persone sono rimaste uccise nell'assalto: 4 civili e tre agenti di polizia, mentre altre 8 persone civili sono rimasti feriti.