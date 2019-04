Sri Lanka, attentati in chiese e hotel: almeno 138 morti

Di redazione Blogo.it domenica 21 aprile 2019

Sei esplosioni, probabilmente altrettanti attentati suicidi, sono avvenute nella domenica di Pasqua in tre chiese dello Sri Lanka, coinvolti anche turisti stranieri

Pasqua di sangue in Sri Lanka: sei esplosioni simultanee hanno causato molte vittime tra i fedeli. Il primo bilancio è di almeno 138 morti, ma secondo le autorità locali è destinato a salire con il passare delle ore. Si sarebbe trattato di attentati suicidi, avvenuti in almeno tre chiese, una delle quali nella capitale Colombo, e in altrettanti hotel frequentati prevalentemente da turisti. Sarebbero circa 400 i feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. L’11 aprile scorso, il capo della polizia locale, Pujuth Jayasundara, aveva inviato un allarme dell’intelligence ai più alti ufficiali: alcuni kamikaze stavano preparando attentati suicidi in "chiese importanti".

Il primo ministro dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, si è espresso così tramite il proprio account Twitter: