Stadio della Roma: Virginia Raggi indagata, la denuncia dell’ex grillino

Di redazione Blogo.it domenica 21 aprile 2019

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è indagata per abuso d’ufficio: lo riferisce oggi il quotidiano La Repubblica, l’esposto è di Francesco Sanvitto

Virginia Raggi è indagata per la vicenda relativa al Nuovo Stadio della Roma. Lo scrive oggi La Repubblica, secondo cui il nome del sindaco della capitale sarebbe stato scritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di abuso d’ufficio. La Procura aveva chiesto l’archiviazione e per la Raggi la questione sembrava chiusa, invece il giudice ha detto no. A far partire l’inchiesta l’esposto presentato a giugno scorso da un ex grillino, ovvero l'architetto e urbanista Francesco Sanvitto.

Secondo quanto si legge sul quotidiano, sotto accusa è finita "la procedura con la quale il Comune ha deciso di dare visibilità al progetto dell'impianto" che la società della Roma vuole realizzare a Tor di Valle sui terreni di proprietà di Eurnova. La notizia è riportata anche dall’edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea come il gip Costantino De Robbio abbia respinto "la richiesta di archiviazione nei confronti della sindaca, indagata per abuso ufficio, e prescritto alla Procura indagini maggiormente approfondite".

Il Messaggero, invece, fornisce ulteriori dettagli sulle presunte irregolarità: "la modifica doveva andare in Consiglio comunale". Sta di fatto, dunque, che Virginia Raggi rimane indagata per le questioni legate al progetto del Nuovo Stadio della Roma, che ha già portato a processo per corruzione Luca Parnasi, alcuni suoi collaboratori, politici, consulenti e dirigenti capitolini. La notizia potrebbe avere ripercussioni nella maggioranza di governo, con la Lega pronta a ripagare il Movimento 5 Stelle con la stessa moneta della richiesta dimissioni nei confronti del sottosegretario Siri.