Elezioni in Ucraina: l'attore Volodimir Zelensky vince col 70% dei voti

Di redazione Blogo.it domenica 21 aprile 2019

Col 73% delle preferenze, secondo gli exit poll, l'attore Volodimir Zelensky ha battuto Petro Poroshenko al ballottaggio ed è il nuovo Presidente dell'Ucraina.

L'Ucraina ha scelto il suo nuovo Presidente e i primi exit poll parlano già chiaro: col 73% delle preferenze sarebbe il comico e attore Volodimir Zelensky, passato alla politica nel marzo dello scorso anno, l'uomo a cui i cittadini ucraini avrebbero deciso di affidare il Paese per i prossimi cinque anni.

Petro Poroshenko, in carica dal giugno 2014, aveva tentato la strada del secondo mandato, ma è riuscito a conquistare appena il 25,3% delle preferenze in questo ballottaggio il cui risultato sembrava già scontato. Lo scorso 31 marzo, infatti, tra i ben 39 candidati alle elezioni presidenziali erano stati i due a spuntarla con quasi il 47% delle preferenze (30.24% per Zelensky, 15.95% per Poroshenko).

Il ballottaggio di oggi, domenica 21 aprile 2019, ha quindi confermato la preferenze dei cittadini dell'Ucraina per il giovane volto televisivo. Zelensky, classe 1978, ha partecipato a diversi film a partire dal 2009 e nel 2016 è stato anche uno dei concorrenti di Ballando Con Le Stelle in Ucraina.

Nel 2015 è stato il creatore e protagonista della serie televisiva Sluha Narodu (Servo del popolo) in cui interpretava un professore di storia al liceo che vinceva le elezioni presidenziali in Ucraina dopo che un video in cui si scagliava contro la corruzione del governo era diventato virale.

Dopo un film e due stagioni della serie televisiva, nel marzo 2018 il partito Servo del popolo è diventato realtà e con esso anche la candidatura di Volodimir Zelensky, che a breve sarà proclamato il nuovo Presidente dell'Ucraina.

Zelensky è un sostenitore dell'Unione Europea e ha più volte auspicato l'ingresso dell'Ucraina nell'UE e nella Nato, interpellando però i cittadini tramite referendum. In campagna elettorale Zelensky ha promesso di combattere la corruzione nel Paese, rimuovendo il prima possibile l'immunità per il Presidente, per tutti i membri del Parlamento e anche per i giudici. È a favore della distribuzione gratuita della cannabis per fini medici, a favore dell'aborto libero in tutto il Paese e della legalizzazione della prostituzione, mentre si è più volte detto contrario alla legalizzazione delle armi.