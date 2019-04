Attentati in Sri Lanka: arrestate 13 persone. Il governo: "Terrorismo religioso"

Di redazione Blogo.it domenica 21 aprile 2019

Il bilancio degli attentati in Sri Lanka è ancora provvisorio e nessuno ha ancora diffuso una rivendicazione. 13 persone sono state arrestate e un'automobile collegata ai terroristi è stata sequestrata a Colombo.

Almeno 215 persone hanno perso la vita e circa 450 persone sono rimaste ferite nella serie di attentati che hanno sconvolto lo Sri Lanka e nessuno ha ancora rivendicato la paternità della strage, coordinata con diversi ordigni fatti esplodere in tre chiese a Negombo, Batticaloa e Colombo, e in tre alberghi di lusso della capitale.

Le indagini stanno procedendo a 360 gradi e le forze dell'ordine hanno fatto sapere che 13 persone sono già state arrestate. Nelle mani della polizia di Colombo ci sarebbe anche uno dei veicoli utilizzati per trasportare gli attentatori della capitale, ma i rilievi sono ancora in corso e non è chiaro se le analisi faranno emergere elementi utili alle indagini.

Il governo, che ha prontamente disposto il coprifuoco e bloccato temporaneamente l'accesso ai principali social network, ha fatto sapere che le forze dell'ordine starebbero privilegiando la pista del terrorismo religioso, pur non escludendo altre possibilità.

Le autorità temono che non tutte le bombe piazzate dagli attentatori sono esplose questa mattina. Gihan Seneviratne, portavoce dell'Aeronautica militare dello Sri Lanka, ha reso noto che un tubo in PVC lungo circa 2 metri e contenente del materiale esplosivo è stato rinvenuto alle porte dell'aeroporto di Colombo e subito messo in sicurezza. Non è escluso, quindi, che altri ordigni non esplosi siano ancora disseminati per Colombo o altre città dello Sri Lanka.

In attesa che la situazione sia più chiara, l'identificazione delle vittime prosegue senza sosta. Tra le persone che hanno perso la vita ci sono anche oltre 32 cittadini stranieri, inclusi 5 cittadini britannici, 3 indiani, 3 danesi, 2 turchi e uno del Portogallo. La Farnesina ha confermato che nessuno cittadino italiano è rimasto coinvolto nella tragedia.